В России сообщают о двух атаках дронов ночью 1 сентября.

Утверждается, что два беспилотника повредили административное здание и жилой дом в городе Курчатов Курской области (в Курчатове расположена Курская АЭС).

Еще один дрон был сбит на подлете к Москве, в районе Люберец. Из-за него снова останавливалась работа московских аэропортов.

Появилось видео момента взрыва в подмосковных Люберцах при утренней атаке дрона.

Ранее мы писали о том, что появились спутниковые снимки, указывающие на вероятное повреждение двух Ил-76 во время атаки дронов в Пскове.

А также, что вчера в российском Брянске сообщали о взрывах после атаки беспилотников.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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