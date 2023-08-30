Ночью 30 августа была одна из крупнейших атак беспилотников на российские области и оккупированный Крым. Сообщается, что дроны были зафиксированы в Псковской, Брянской, Калужской, Рязанской, Орловской и Московской областях.

Об этом пишут российские СМИ и паблики в соцсетях.

В минобороны РФ заявляют, что все воздушные цели были сбиты.

Сообщается, что ночью был атакован аэропорт Пскова, который в 700 километрах от украинской границы (и гораздо ближе к Эстонии и Латвии).

Атака на Псков была продолжительной, звучали взрывы, было видно зарево. По официальным данным, повреждения получили два военно-транспортных самолета Ил-76. По данным российских телеграм-каналов - четыре.

Во время атаки беспилотников по Брянску (РФ) были попадания по крупнейшему в России заводу микроэлектроники "Кремний".

Также один из дронов повредил крышу админздания (последнее подтверждено официально). Сообщается, что пожары уже потушены.

Также паблики пишут об атаке на телебашню в Брянской области и о взрыве в здании следственного комитета РФ в Брянске. Там причина пока не установлена. Здание СК сейчас оцеплено (на фото).

В Калужской области беспилотник попал по нефтяному резервуару, это подтвердил губернатор. Возгорание, по его данным, ликвидировано (резервуар, как заявляется, был пустой).

Кроме того, беспилотник потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области. Также дроны были сбиты над Рязанской и Орловской областями. Во всех этих случаях о последствиях и разрушениях пока ничего не известно.

Также о массированном налете на Крым сообщили местные назначенные РФ "власти". В Севастополе заявили об отражении атаки с моря, подробности пообещали позже.

Накануне минобороны РФ заявляло о сбитии двух дронов в Курской и Брянской областях.

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