Военная разведка Украины сообщает, что в российском Пскове во время ночной атаки дронов уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76 и неустановленное количество повреждено.

Об этом заявил СМИ представитель ведомства Андрей Юсов.

Напомним, в России официально подтвердили повреждение двух самолетов на псковском венном аэродроме.

Местные паблики писали, что два самолета уничтожены и четыре получили повреждения.

Ранее в РФ сообщали о крупнейшей атаке беспилотников на шесть российских регионов и оккупированный Крым. Ночью 30 августа дроны были зафиксированы в Псковской, Брянской, Калужской, Рязанской, Орловской и Московской областях.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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