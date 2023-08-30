В Пскове горит аэропорт "Кресты". Видео и фото произошедшего распространяют местные Телеграм-каналы.

Власти региона сообщили, что при атаке беспилотников повреждены четыре самолёта Ил-76. Заявляется, что атака дронов продолжается и в эти минуты.

Россияне также пишут, что аэропорт атаковало около десятка дронов. Тамошние очевидцы сообщают, что слышали два взрыва и автоматные очереди.

Украинские Телеграм-каналы сообщают о попадании в цистерны с авиационным топливом на территории аэропорта.

Официально информация о случившемся не подтверждена.

Отметим, что Псков находится примерно в 700 километрах от границы с Украиной.

Как мы сообщали, до целей на территории России долетает чуть более трети украинских беспилотников.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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