Российские паблики пишут, что ночью, 28 августа, под Москвой был сбит беспилотник.

Сообщается, что это произошло в районе Люберец.

В сети публикуют видео со звуком взрыва.

Напомним, что на прошлой неделе в РФ сообщали о том, что в Москве некоторое время были закрыты аэропорты из-за беспилотников в воздухе.

Также мы писали о том, что в РФ сообщали, что из-за атаки дронов в аэропортах Москвы задержали или отменили более 90 рейсов.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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