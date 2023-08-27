Глава RT Симоньян заявила о падении рядом с ее домом второго беспилотника за неделю
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что недалеко от ее дома второй раз за неделю упал беспилотник.
Об этом Симоньян сказала в эфире российского ТВ.
"Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть", - заявила главред.
По ее словам, российские военные делают все возможное, чтобы отражать атаки беспилотников.
"И пока, слава богу, успешно отражают. А наши гражданские власти делают все, чтобы это быстро все чинить: окно вставить, плиточку поменять - в зависимости от того, какой ущерб был нанесен", - добавила Симоньян.
В минувший понедельник главред RT рассказала, что сбитый в Истринском районе дрон упал на соседней улице рядом с ее домом. По ее словам, обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, в июле ФСБ заявила, что "предотвратила попытку убийства" Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
В ответ на заявление российских спецслужб в Офисе президента сообщили, что Симоньян и Собчак Украине "не нужны и ни на что не влияют".