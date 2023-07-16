В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали заявления ФСБ о покушении на журналисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян.

С соответствующим заявлением выступил советник Андрея Ермака Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Они совершенно точно нам не нужны. Это же очевидные вещи. Они абсолютно ни на что не влияют", - заявил Подоляк.

По его словам, Симоньян и Собчак "не играют какую-то важную роль в происходящем - и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире".

Напомним, ФСБ утверждает, что семь арестованных москвичей получали указания из СБУ.

Ранее ФСБ показала парня в футболке с нацистской символикой. Он сказал на камеру, что готовил убийство Симоньян и Собчак.

После этого ФСБ опубликовала ещё одно видео допроса человека, который, по их заявлению, должен был стать исполнителем убийства Собчак и Симоньян. Он заявил, что создал группировку "Параграф 88", которая "связалась с СБУ" и занималась тем, что расклеивала листовки с фотографией главы ГУР Украины Кирилла Буданова, а после получила задание на ликвидацию Симоньян и Собчак. В частности, координаты тайника с автоматом, деньгами и патронами. За каждое убийство им было обещано по полтора миллиона рублей.