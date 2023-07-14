В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова. По данным прессы, он работает администратором Telegram-каналов "Кремлевская прачка", "Силовики" и Brief.

Об этом сообщает РИА Новости.

В правоохранительных органах Полякова подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов. Отмечается, что правоохранители задержали его утром в собственной квартире и увезли в ГСУ ГУ МВД по Москве, где тот и находится до сих пор. Пока неизвестно, предъявлено ли ему обвинение.

Вскоре после появления информации о задержании Telegram-канал Brief заявил, что Поляков там не работает.

"Сообщаем, что в нашей команде не было и нет человека с таким именем", - подчеркнули на канале.

В мае в МВД России заявляли о задержании администраторов пяти крупнейших региональных Telegram-каналов, подозреваемых в вымогательстве. В министерстве уточнили, что злоумышленники создали сеть анонимных каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов, но руководство этих групп шантажировало предпринимателей и региональных руководителей информацией, которая дискредитирует их.

Также в мае ФСБ заявляла о выявлении в Крыму "агентов украинской военной разведки", которые планировали диверсии против "руководства" республики.

В конце июня в РФ заявили о задержании группировки, которая якобы готовила постановку применения оружия массового поражения в Украине.