В РФ заявили о задержании группировки, которая якобы готовила постановку применения оружия массового поражения в Украине
Российская ФСБ заявила о задержании группировки, которая якобы планировала устроить постановочное применение оружия массового поражения в Украине.
Заявляется, что куратором группировки, состоящей в основном из уроженцев Азербайджана, был гражданин Украины.
По утверждению ФСБ, пятеро задержанных пытались вывезти за границу 1 кг радиоактивного Цезия-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов.
Сообщается, что один из задержанных, 27-летний Рамазан, родился в Донецке и, по его словам, является гражданином Украины, т.н. "ДНР" и России.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится к подрыву Запорожской АЭС.
Также мы писали, что американский сенатор пригрозил России войной с НАТО в случае применения ядерного оружия в Украине.
А украинцы после заявления Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС бросились покупать йод.
Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне.
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