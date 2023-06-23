Российская ФСБ заявила о задержании группировки, которая якобы планировала устроить постановочное применение оружия массового поражения в Украине.

Заявляется, что куратором группировки, состоящей в основном из уроженцев Азербайджана, был гражданин Украины.

По утверждению ФСБ, пятеро задержанных пытались вывезти за границу 1 кг радиоактивного Цезия-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов.

Сообщается, что один из задержанных, 27-летний Рамазан, родился в Донецке и, по его словам, является гражданином Украины, т.н. "ДНР" и России.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится к подрыву Запорожской АЭС.

Также мы писали, что американский сенатор пригрозил России войной с НАТО в случае применения ядерного оружия в Украине.

А украинцы после заявления Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС бросились покупать йод.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.