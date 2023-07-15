Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала видео с показаниями мужчины, который якобы намеревался убить журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.

Во время допроса он заявил, что создал группировку "Параграф 88", которая "связалась с СБУ" и расклеивала листовки с фотографией главы ГУР Украины Кирилла Буданова.

После чего, как заявляет человек на видео, они получили задание на ликвидацию Симоньян и Собчак. В частности, координаты тайника с автоматом, деньгами и патронами.

По его словам, они успели провести разведку. За каждое убийство им было обещано по полтора миллиона рублей.

Также ФСБ публикует кадры задержания ещё двух членов группы у них на дому.

Напомним, сегодня ФСБ заявила, что "предотвратила попытку убийства" журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

По утверждению ФСБ, в минувшую пятницу в Москве и Рязанской области были задержаны "члены неонацистской группировки", проводившие разведку около мест работы и проживания журналисток.

Ранее российские СМИ публиковали видео с показаниями того же парня - москвича Михаила Балашова. Он заявлял, что его задержали на попытке вскрыть "тайник СБУ", где лежал автомат.

Известно, что еще в мае Маргарита Симоньян рассказывала, как ей прислали взрывчатку. Оказалось, что это "вибропуля" для сексуальных утех.