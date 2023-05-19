Главред российской медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что ей на работу прислали бандероль со следами взрывчатки.

По словам Симоньян, посылку обнаружила охрана.

Позже Симоньян написала, что взрывчатки в бандероле не оказалось. Там была "вибропуля для сексуальных приключений".

"Моя жизнь становится все увлекательнее", - написала Симоньян.

Напомним, что в апреле в Санкт-Петербурге с помощью посылки подорвали российского военкора Владлена Татарского.

А что касается Симоньян, то напомним, что в Украине она заочно арестована решением суда.

Тем временем война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.