Московский суд заочно арестовал украинскую телеведущую Машу Ефросинину, обвинив в распространении фейков об армии РФ.

Согласно информации в российском судебном реестре, дело было возбуждено еще в апреле прошлого года на основании постов Ефросининой в соцсетях.

В январе она была внесена в российский реестр террористов и экстремистов, а в марте МВД РФ объявило ее в розыск.

Напомним, ранее Ефросинина рассказала о росте агрессии в соцсетях и заявила, что "война поплавит большинство настолько, что берегов не будет".

В июле 2022 года Ефросинину и певицу Ольгу Полякову захейтили из-за русскоязычного контента.

Также Ефросинина рассказывала, как Светлана Лобода перевела 1,5 миллиона в фонд пострадавшим от войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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