ФСБ показала видео с парнем 2005 года рождения в футболке с нацистской символикой, который признается в подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

По данным ФСБ, в минувшую пятницу в Москве и Рязанской области были задержаны "члены неонацистской группировки", проводившие разведку около мест работы и проживания журналисток.

"Они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство", - заявили в ФСБ.

Как писала "Страна", ранее под Мелитополем подорвали авто с владельцем кафе, где "гостеприимно кормили" россиян. В ноябре прошлого года в оккупированном Мелитополе сообщали о покушении на "главу департамента спорта", в его доме прогремел взрыв.

Напомним, еще в мае Маргарита Симоньян рассказывала, как ей прислали взрывчатку. Оказалось, что это "вибропуля" для сексуальных утех.

Также российский телеведущий Соловьев сообщал, как попал под обстрел под Угледаром. После этого он опубликовал видео обстрела его съёмочной группы и еще спустя месяц начал призывать российские войска нанести удар по Украине ядерным оружием.