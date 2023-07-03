Российская ФСБ научилась отлеживать активность пользователей в зашифрованных мессенджерах, таких как Telegram, WhatsApp и Signal.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники и полученные документы.

Доступа к самим перепискам у ФСБ пока нет, но спецслужба может: взламывать аккаунты, отслеживать местонахождение телефонов, идентифицировать анонимных пользователей, определять факт созвона или отправки файлов, определить использование нескольких телефонов, составлять карту связей, выяснить, какие телефоны были в определенных местах в определенный день, собирать пароли с незашифрованных сайтов.

Сообщается, что технологию разработали специалисты холдинга Citadel Group, среди акционеров которой - подсанкционный российский олигарх Алишер Усманов.

Напомним, СБУ разоблачила агентов ФСБ, собиравших разведданные для ударов по Харькову из "Смерчей" и "Ураганов".

Также СБУ сообщила о разоблачении российского агента в "Укрзализныце", который готовил взрыв на железной дороге.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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