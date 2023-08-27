Операторы украинских беспилотников, атакующих территорию России, получают информацию о радарах и системах ПВО РФ от западных партнеров. Однако лишь 35-40% дронов долетают до зоны расположения цели.

Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на источники.

Издание описывает "алгоритмы" атак украинских дронов на территорию России.

"Операторы собирают разведданные (часто от западных партнёров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО", - говорится в сообщении издания.

По данным источника, близкого к разработчикам одной из моделей украинских дронов, только "около 35-40%" дронов долетают до зоны расположения цели.



Кроме того, со ссылкой на источник, "близкий к главнокомандующему Украины", Economist пишет, что на передовой "Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах, которое равнялось трем к одному", и у сторон теперь "паритет".

Напомним, сегодня сообщалось, что на аэродром в Курске РФ был совершен массированный налет дронов военной контрразведки Службы безопасности Украины. Пострадали несколько военных самолетов россиян.

Между тем в США считают, что атаки БПЛА на Россию рассчитаны в основном на поднятие боевого духа украинцев.