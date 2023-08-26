Атаки беспилотников на Россию рассчитаны на поднятие боевого духа украинцев. Об этом пишет New York Times со ссылкой на оценки властей США.

"Эта тактика призвана продемонстрировать украинской общественности, что Киев все еще может нанести ответный удар, особенно с учетом того, что контрнаступление против укрепившихся российских войск продвигается медленно", - говорится в статье "Удары украинских дронов по России - послание для собственного народа".

"Не добившись заметного прогресса на поле боя, Украина активизировала атаки беспилотников в Крыму, нанося удары через границу и вглубь России", - пишет издание.

По словам американских чиновников, хотя дроны недавно и уничтожили бомбардировщик, "они не нанесли существенного ущерба общей военной мощи России".

Издание отмечает, что большинство украинских атак беспилотников не влекут за собой жертвы. Газета предполагает, что это попытка гарантировать, "что атаки не повлекут за собой эскалацию атак со стороны России".

При этом атаки украинских дронов для России вызывают двоякий эффект. Они с одной стороны "усилили поддержку войны в некоторых частях России" и антиукраинские настроения. Но также они могли "подорвать веру в правительство, по крайней мере, в элитных кругах".

Напомним, сегодня утром сообщалось об очередной атаке беспилотника на Москву. А вчера в минобороны РФ заявили о массированной атаке беспилотников на Крым. Сообщалось о 42 сбитых или подавленных БПЛА.

Война в Украине идет 549-й день. Мы следим за последними новостями и самыми важными событиями 26 августа 2023 года в онлайне.