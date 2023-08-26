Ночью БПЛА пытались атаковать Москву. Видео
В России заявляют, что сегодня, 26 августа, под Москвой в Истринском районе сбит очередной беспилотник.
Об этом сообщают власти РФ.
Последствий и пострадавших, как заявляется, нет.
В Минобороны РФ сообщили, что была "пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области".
Также российские телеграм-каналы пишут, что в аэропортах Москвы ввели ограничения.
Напомним, что вчера в минобороны РФ заявили о массированной атаке беспилотников на Крым. Сообщалось о 42 сбитых или подавленных БПЛА.
Позже в ГУР заявили о том, что вчера нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ в селе Перевальное в Крыму.
Война в Украине идет 549-й день. Мы следим за последними новостями и самыми важными событиями 26 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается о продвижении ВСУ по двум направлениям на южном фронте и других подробностях контрнаступления, массированной атаке беспилотников на Крым, обучении украинцев на самолетах F-16, последствиях гибели Пригожина и Уткина.
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