Российские телеграм-каналы пишут, что на российском аэродроме Пскова в результате налета дронов два самолета Ил-76 были уничтожены, еще четыре получили повреждения.

Ранее сообщалось только о поврежденных самолетах - по разным версиям от 2 до 4. Официально подтверждено повреждение только двух самолетов.

После атаки в аэропорту начался пожар, который тушили более 50 сотрудников МЧС. Все рейсы на 30 августа отменены.

Также сообщается, что на видео - горящий Ил-76 после налета дронов на аэродром Пскова.

Напомним, ночью был атакован аэропорт Пскова, который в 700 километрах от украинской границы (и гораздо ближе к Эстонии и Латвии).

Также в РФ сообщают о крупнейшей атаке беспилотников на российские области и оккупированный Крым. Дроны были зафиксированы в Псковской, Брянской, Калужской, Рязанской, Орловской и Московской областях.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

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