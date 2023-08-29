Украина рассчитывает за ближайший год произвести и закупить 200 тысяч дронов.

Об этом заявил глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь в эфире телемарафона.

По его словам, за сутки Силы обороны в среднем теряют 40-45 различных беспилотников, и единомоментно восполнить подобные потери по всему фронту невозможно, поскольку такого объёма не производят ни в Украине, ни в мире.

"На сегодня мы делаем абсолютно всё, чтобы обеспечить как можно больше, и практически всё доступное на рынке сегодня закупаем", — добавил Щиголь.

Ранее появились спутниковые снимки российского аэродрома Сольцы после атаки украинских дронов.

Мы также опубликовали видео морских дронов, которыми Украина атаковала Крымский мост.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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