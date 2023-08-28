США планируют в течение следующих полутора-двух лет поставить на вооружение тысячи беспилотников для противостояния Китаю.

Об этом пишет MSN.

По словам заместителя главы Пентагона Кэтлин Хикс, данная программа будет осуществляться в рамках проекта "Репликатор", ее цель - противодействие массовому производству беспилотников для китайской армии.

В Минобороны США рассчитывают, что американские дроны будет "труднее сбить".

Ранее мы писали, что, по данным разведки США, Китай поставляет России технологии и оборудование, которые играют все более важную роль в войне против Украины. Москве продают навигационное оборудование, технику постановки помех и запчасти для истребителей. Также Китай поставил в Россию беспилотники и запчасти на сумму более 12 миллионов долларов.

Также сообщалось, что с 1 сентября Китай введет контроль за экспортом определенного оборудования, связанного с дронами. Эти меры контроля станут ответом на растущую напряженность в отношениях с США, связанную с доступом к технологиям. Ранее Китай ввел экспортный контроль в отношении металлов, широко используемых в производстве микросхем.