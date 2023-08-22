Пентагон может ввести новые правила сдачи вступительных экзаменов, которые предусматривают возможность для абитуриентов использовать калькуляторы.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на доклад ведомства.

В публикации говорится, что так Минобороны США рассчитывает побороть беспрецедентный кризис вербовки, который продолжается уже несколько лет.

Ведомство считает, что нынешний экзамен на профпригодность (ASVAB), который определяет, в какой вид войск будет зачислен новобранец, слишком сложен и выступает серьезным препятствием для зачисления многих перспективных молодых людей.



Согласно докладу, ни сухопутные, ни морские, ни воздушные силы США уже второй год не выполняют планы по набору новобранцев. При этом морпехи и космические силы вопреки общей тенденции не сталкиваются с подобными проблемами.



Телеканал отмечает, что за прошлый год Пентагон не раз пытался реализовать инициативы, которые позволили бы побороть вербовочный кризис.

Так, в 2022 году американская армия организовала специальные курсы, которые дают непригодным на момент поступления кандидатам 90 дней, чтобы привести в соответствие физические и академические показатели.

Напомним, в 2022 году армия США недобрала 25% военнослужащих, и для нее это был самый сложный год по набору с 1973-го, когда она перешла на контрактную основу. В нынешнем году ожидается, что из запланированных 65 тысяч человек будут набраны только 50 тысяч.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны США испытывают перегруженность и дефицит персонала.