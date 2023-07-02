Силы противовоздушной обороны (ПВО) США испытывают серьезные проблемы. Они перегружены из-за усиления присутствия в мире, недоукомплектованы персоналом, а военнослужащие нуждаются в помощи психологов.

Об этом сообщает телеканал CNN.



"Мы перегружены работой и недоукомплектованы", - цитирует телеканал на условиях анонимности высокопоставленного представителя армии США, отвечающего за ПВО.

Заявляется, что среди всех американских армейских подразделений, задействованных Пентагоном для "сдерживания противников, включая Северную Корею, Китай, Иран и Россию", силы ПВО являются одними из наиболее перегруженных.



Американский генерал Дэн Карблер описал текущую ситуацию в сфере противовоздушной обороны и заявил телеканалу, что количество миссий превышает имеющиеся мощности.

Кроме того, в силах ПВО вырос спрос на помощь специалистов в области психического здоровья, также вовлеченных в работу по всему миру для решения возникающих у военнослужащих "проблемных побочных эффектов" от службы, говорится в публикации.

Среди основных регионов присутствия сил ПВО называются Европа, где военнослужащие участвуют в обучении украинских военных, Тихоокеанский регион, в котором Штаты увеличили военное присутствие "для подготовки к возможному будущему конфликту с Китаем" и сдерживания КНДР, а также Ближний Восток.

Напомним, в 2022 году армия США недобрала 25% военнослужащих, и для нее это был самый сложный год по набору с 1973-го, когда она перешла на контрактную основу. В нынешнем году ожидается, что из запланированных 65 тысяч человек будут набраны только 50 тысяч.

Ранее Дональд Трамп заявил, что армия США осталась без боеприпасов, так как все они переданы Украине.