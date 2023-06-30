В 2022 году армия США недобрала 25% военнослужащих, и для нее это был самый сложный год по набору с 1973-го, когда она перешла на контрактную основу. В нынешнем году ожидается, что из запланированных 65 тысяч человек будут набраны только 50 тысяч.

Такие данные приводит The Wall Street Journal со ссылкой на Министерство обороны США.

Как сообщает WSJ, ВМС США в нынешнем году наберут 28 тысяч человек из 38 тысяч необходимых, а ВВС США планировали набрать 27 тысяч, но, по-видимому, примут только 24 тысяч.

С плановыми показателями набора в прошлом году справилась только морская пехота США, которая отправила в учебные лагеря 33 тысяч человек. Ожидается, что и в текущем году она выйдет на целевые показатели, однако в военном руководстве отмечают, что набор контрактников и туда идет очень непросто.

В Минобороны США указывают, что в прошлом году лишь 9% молодых людей в возрасте 16–21 года говорили, что рассматривают вариант военной службы. До пандемии этот показатель составлял 13%.

Как отмечает WSJ, большого энтузиазма в отношении службы в армии нет даже среди молодых людей из семей военных, хотя именно они обычно составляют большинство новобранцев в ВС США — сейчас их 80%.

Зимой другое издание приводило такие же данные: в 2022 году в США не добрали около 15 тысяч военных (25%) для службы в армии при цели в 60 тысяч.

До войны в Украине тоже были проблемы с недобором в армию.