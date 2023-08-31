Появились спутниковые снимки, которые указывают на вероятное повреждение двух самолетов Ил-76 во время вчерашней атаки дронов в российском Пскове.

Их публикует "Радио Свобода".

На снимках видно, что возле поврежденных самолетов находятся пожарные машины.

Снимки аэродрома Псков после атаки дронов 31 августа

По данным ГУР Украины, вчера было уничтожено четыре транспортника Ил-76 в Пскове. Еще неопределенное количество самолетов получили повреждения.

Губернатор Псковской области подтверждал повреждение двух самолетов.

В минобороны РФ инцидент пока не комментировали.

Ранее мы писали, что известно о крупнейшей атаке беспилотников на РФ и Крым.

А также, что обозреватель ВВС анализировал, как украинские дроны могли поразить аэродром Пскова, который находится в 700 километрах от Украины.

Также мы писали, что в России недовольны работой ПВО из-за участившихся атак ракет и дронов.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

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