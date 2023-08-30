Военный обозреватель BBC Павел Аксенов проанализировал, как Украина могла поразить аэродром Пскова, который расположен в 700 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает издание BBC.

Как отметил эксперт, в Украине есть дроны с заявленной дальностью в тысячу и более километров: например, Raybird-3 или "Бобер". Но по прямой линии такой дрон вряд ли полетит, ведь в полете беспилотник маневрирует, чтобы обойти районы ПВО. Также уменьшить дальность хода может встречный ветер, который увеличивает расход горючего.

То есть возникают сомнения в том, мог ли дрон долететь в Псков с украинской территории. Тем более, если беспилотников, атаковавших псковский аэродром, было как минимум десять, как утверждают российские телеграм-каналы. Сложно представить, что такое количество дронов по пути никто не заметил.

Поэтому в сети сразу стали появляться гипотезы, что дроны были запущены не с территории Украины, а из самой России, Беларуси или стран Балтии.

Но и к этой версии возникают вопросы, поскольку дроны имеют широкий размах крыльев, и как провезти их в РФ или Беларусь, а также незаметно запустить их оттуда, не совсем понятно. Для запуска нужна как минимум катапульта.

Поэтому наиболее вероятен вариант, что дроны все-таки были запущены из Украины, и их просто не смогла перехватить российская ПВО. Беспилотники могли двигаться на небольшой высоте, что трудно отследить с помощью радаров, а в темноте их тяжело заметить визуально.

Издание также напоминает, что накануне в Брянской области РФ сбивала много украинских дронов. По предположению ВВС, это могли быть пуски с целью вычислить позиции ПВО, что затем и помогло составить карту полета на Псков.

Ранее мы сообщали, что в Пскове уничтожены четыре самолета Ил-76.

Также в ночь на 30 августа была совершенна массированная атака БПЛА на другие регионы России и аннексированный Крым.