В четверг, 31 августа, в Украине продолжается 554-й день войны с Россией.

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31 августа

08.25 Спутниковые снимки указывают на вероятное повреждение двух самолетов Ил-76 во время атаки дронов на Псков.

Их публикует "Радио Свобода". Возле поврежденных самолетов видны пожарные машины.

08.00 Главное из сводки Генштаба ВСУ на это утро.

За прошедшие сутки РФ выпустила по Украине ракеты воздушного базирования и иранские дроны "Shahed-136/131". Было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА.

За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из РСЗО.

За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Потихонового Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Курдюмовки. Нанес

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Орловка, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

07.50 Ночью РФ ударила по Днепропетровщине.

Повреждены два дома и линия электропередач. Обошлось без жертв.

07.40 В Киеве с 25 сентября вводятся пропуски нового формата - для передвижения по городу во время комендантского часа.

То есть тем, у кого пропуска есть сейчас, должны снова подать на них заявку. Их прием начнут с 4 сентября в Центральном управлении Военной службы правопорядка.

"Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктурые города и органов государственной власти", - объяснил смену формата глава военной администрации Сергей Попко.

По его словам, старые пропуска нужно будет сдать.