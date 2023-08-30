В Брянске были сбиты два беспилотника самолётного типа. Это произошло в районе городского телецентра примерно в 21:30.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.

По информации канала, пострадавших нет.

Между тем местные каналы публикуют видео пожара в Брянске и момент взрыва.

В Минобороны России подтвердили удары по Брянску и Крыму.

Согласно его заявлению, "уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", а "над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО уничтожена украинская ракета".

В июле в Брянской области заявляли о перехвате двух ракет, их обломками была полностью разрушена пилорама.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.