В Брянске сбили два беспилотника самолётного типа. Видео пожара и момент взрыва
В Брянске были сбиты два беспилотника самолётного типа. Это произошло в районе городского телецентра примерно в 21:30.
Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.
По информации канала, пострадавших нет.
Между тем местные каналы публикуют видео пожара в Брянске и момент взрыва.
В Минобороны России подтвердили удары по Брянску и Крыму.
Согласно его заявлению, "уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", а "над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО уничтожена украинская ракета".
В июле в Брянской области заявляли о перехвате двух ракет, их обломками была полностью разрушена пилорама.
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