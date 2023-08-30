Атака на аэродром Пскова совершалась со стороны Эстонии, которая входит в НАТО и откуда до аэродрома в Пскове около 80 километров.

Такое предположение выдвигают некоторые российские военные телеграм-каналы.

Заявил об этом и телеведущий Владимир Соловьев, призвав в ответ "стереть с лица земли Прибалтику".

При этом Минобороны РФ до сих пор не комментировало этот удар, которым, по разным данным, были уничтожены или поражены от двух до четырех транспортных самолетов Ил-76. Также никто из официальных лиц не высказался о том, откуда прилетели беспилотники. Спикер Кремля Дмитрий Песков лишь сказал, что вопрос этот "изучается".

Вероятно, в Москве пытаются понять, откуда на самом деле летели дроны и какую версию на этот счет в итоге озвучить. Ведь если РФ официально заявит, что дроны летели из страны НАТО, то это поставит Россию и Альянс на грань прямой войны.

Отметим, что технически Украина способна запустить дроны, чтобы те долетели до Пскова с украинской территории. Хотя это сделать сложно, учитывая дальность расстояния и наличие систем ПВО. Еще две версии: запуск БПЛА с территории России или Беларуси (правда, перевезти туда беспилотники незаметно даже в разобранном виде непросто) или с судна в нейтральных водах Финского залива.

Ранее военный обозреватель BBC Павел Аксенов проанализировал, как Украина могла поразить аэродром Пскова, который расположен в 700 километрах от украинской границы.

"Страна" публиковала видео последствий атаки на военный аэродром Пскова.