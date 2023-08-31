В четверг, 31 августа, в российском Брянске сообщают о том, что слышны взрывы из-за того, что ПВО сбивает дроны над городом.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По разным данным, город атаковали от двух до пяти беспилотников.

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что сбиты были три дрона, пострадавших и разрушений нет.

Также очевидцы опубликовали видео пролета дрона над Брянской областью.

"Третий уже. Этот ниже намного", - комментирует автор видео.

Напомним, накануне в Брянске были сбиты два беспилотника самолётного типа. Это произошло в районе городского телецентра примерно в 21:30.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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