Удар беспилотников по Псковскому аэродрому наносился с территории РФ.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью проекту The War Zone.

"Мы работаем с территории России", - сказал Буданов и отказался приводить другие детали.

По его словам, "два (российских самолета Ил-76) были уничтожены и два серьезно повреждены".

Издание получило от ГУР снимки с дрона с инфракрасной камерой, которые подтверждают это заявление.

При этом ранее представитель ГУР Андрей Юсов говорил об уничтожении четырех самолетов.

Удар наносился по верхней части самолета, где расположены топливные баки. Вероятно, от возгорания топлива самолеты полностью выгорели.

"Видео, из которого мы получили кадр, выглядит так, будто дрон сбросил одну из бомб", - предполагает издание.

В таком случае дрон действительно запускался где-то рядом с аэродромом, считают журналисты.

Отметим, что накануне Зеленский заявил о применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 км. От Украины до Пскова как раз такое расстояние.

А в России продолжает продвигаться версия, что аэродром в Пскове атаковали дроны, запущенные с территории прибалтийских стран.

Тем временем вчера стало известно о новом налете дронов на Псковский аэродром.