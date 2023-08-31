Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Сообщил о селекторном совещании с военными, где обсуждали наступление и результаты работы нового украинского оружия, которое бьет на 700 км.

Рассказал, что вице-премьер Михаил Федоров и министр образования Оксен Лисовый готовят к 1 сентября "очень позитивное новшество для наших школьников, для родителей, для учителей".

Сообщил о встрече с представителями компании BAE Systems, которая производит артиллерийские орудия L119 и M777, бронетехнику CV90. Она начинает работать в Украине.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.