Наступление и результаты работы нового украинского оружия дальностью 700 км. Вечернее обращение Зеленского
Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.
Основное в обращении президента:
- Сообщил о селекторном совещании с военными, где обсуждали наступление и результаты работы нового украинского оружия, которое бьет на 700 км.
- Рассказал, что вице-премьер Михаил Федоров и министр образования Оксен Лисовый готовят к 1 сентября "очень позитивное новшество для наших школьников, для родителей, для учителей".
- Сообщил о встрече с представителями компании BAE Systems, которая производит артиллерийские орудия L119 и M777, бронетехнику CV90. Она начинает работать в Украине.
Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.
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