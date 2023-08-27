Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 27 августа.

Главное из заявлений президента:

Подвел военные итоги недели и отметил установку украинского флага в селе Работино под Запорожьем. Анонсировал заседания ставки и заявил об утвержденной повестке совещаний командования. Намекнул на решения, которые позволят усилить украинские войска.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что готов начать переговоры с РФ после выхода ВСУ к Крыму. Также президент Украины отметил, что не считает правильным переносить войну на территорию России.

Напомним, по данным Washington Post, в Вашингтоне ожидают, что количество украинских атак по российской территории будет нарастать. При этом у Байдена по-прежнему эти атаки "не поощряют". В то же время в Белом доме не думают о компромиссах с Россией, несмотря на замедление наступления ВСУ.

Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

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