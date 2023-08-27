Владимир Зеленский фактически дал понять, что готов начать переговоры с Россией после того, как украинская армия выйдет на границу с Крымом.

Об этом он намекнул в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук.

"Если мы будем на админгранице с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории полуострова", - заявил Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что не считает правильным переносить войну на территорию России.

"Есть большой риск, что в таком случае мы останемся одни", - считает Зеленский.

Напомним, ранее о том, что Киев хочет дойти до границы с Крымом и затем предложить РФ условия мира, при котором полуостров остаётся под контролем России, писали западные СМИ. О том же заявлял и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Но официально украинские власти это опровергли, заявив, что цель выйти на границы 1991 года является неизменной.

Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

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