Относительное большинство опрошенных украинцев (43,3%) в том или ином варианте выступили за прекращение боевых действий, если РФ усилит ракетные обстрелы украинских городов, которые приведут к увеличению жертв среди гражданского населения.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

Как показал опрос, 20,7% респондентов предпочли бы попытаться в случае продолжения обстрелов заморозить конфликт, но не идти на уступки России. 22,6% опрошенных считают, что в такой ситуации нужно начать переговоры с РФ о прекращении войны (в сумме 43,3%).

41,5% считают, что Украина все равно должна продолжать воевать.

При этом на юге и востоке Украины более 50% опрошенных выступают либо за заморозку боевых действий, либо за переговоры с Россией.

В то же время большинство опрошенных отрицательно отнеслись к предложенным вариантам уступок России ради прекращения войны: отказ от вступления в НАТО, согласие с аннексией территорий, сокращение численности ВСУ, предоставление русскому языку статуса государственного, отказ от политики декоммунизации.

При этом отказ от намерения вступить в НАТО в большей степени поддерживают жители юга и востока страны. Хотя и там более 50% людей против такого варианта.

Ранее мы приводили данные опроса, по которому больше половины немцев против передачи ракет Taurus Украине.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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