Более половины, 52 процента имеющих право голоса немцев, выступают против поставки крылатых ракет Taurus в Украину.

Таковы результаты соцопроса ARD Germany, которые публикуют немецкие издания.

При этом за поставки боеприпасов выступают 36 процентов, а 12 процентов не определились со своей позицией.

Согласно опросу, уровень выступающих против передачи ракет особенно высок в Восточной Германии (70 процентов), в то время как в Западной Германии 47 процентов выступают против, а 40 процентов - за.

Существуют также различия позиций, основанные на партийных предпочтениях. 76 процентов сторонников "Альтернативы для Германии" выступили против поставок ракет, а избиратели зеленых (68 процентов) и Свободной демократической партии Германии, или СвДП (56 процентов) заявили, что они в основном поддерживают передачу боеприпасов.

Власти ФРГ пока не могут определиться с передачей этих ракет. На днях канцлер Олаф Шольц не исключил их поставок в Украину, но заявил, что Германия "будет очень тщательно выверять каждое решение". По его словам, изучается техническое ограничение дальности этих крылатых ракет.

А вот министр финансов страны Кристиан Линднер высказался за передачу Украине Taurus. Как он сообщил, сейчас по этому вопросу идут консультации с союзниками.