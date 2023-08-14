В Украине 72% ветеранов боятся, что государство забудет о них после войны.

Такие результаты показал опрос Gradus Research.

Согласно данным того же опроса, более половины ветеранов боятся, что не смогут устроиться на новую работу и привыкнуть к мирной жизни.

А более трети пострадавших на войне считают, что их травмы негативно повлияют на мнение окружения.

Напомним, в июле в Украине заработало приложение для психологической поддержки ветеранов. В нем собрали материалы о тревоге, последствиях легкой черепно-мозговой травмы, хронической боли, злости, плохом сне, депрессии, навязчивых мыслях, панических атаках и других состояниях.

Ранее мы приводили результаты другого опроса, согласно которому треть украинцев поддерживают завершение войны в ближайшее время любой ценой.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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