В ТикТок завирусилось видео аккаунта "Пряма мова Львова", где мужчина заявил журналистам, что "адекватное население уедет из Украины".

"Люди и так дождутся и уедут отсюда. Адекватное население, у которых есть средства и как-то адекватно оценивает эту ситуацию, я думаю, все выедут. Ну, я поеду точно. Я вам скажу честно, у меня нет желания сюда возвращаться, потому что смотря на ситуацию, которая творится, какой хаос вокруг, то нет", - говорит он.

На данный момент у видео больше 18 тысяч комментариев и уже больше трех миллионов просмотров.

В комментариях многие поддержали его позицию.

"Эта власть довела людей до ручки".

"Все кто сможет, все уедут".

"Смелый, озвучил мнение многих сейчас. То, что сейчас творится внутри страны — это разочарование для многих".

"Я вначале верила в победу и возобновление, но сейчас, согласна с парнем. Ниче в этой стране не изменится. И все равно на каком языке мы начинаем говорить".

Однако многие не разделили такие высказывания.

"Я с Харькова и я остаюсь".

"Не знаю, чего он там ждёт, мы с мужем и ребенком никуда не уехали и не уедем".

"Я не уеду. Моя команда 30+ людей не едут. Мы будем строить. Я получаю второе высшее по бизнесу. Мой брат строит завод".

Напомним, в сети пишут, что из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18 лет.

Ранее мы писали, что сын нардепа Елены Копанчук, который уехал из Украины еще зимой под предлогом помощи отцу-инвалиду, отказался от мандата депутата Рудковского горсовета.