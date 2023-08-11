В Европе находятся больше четырех миллионов украинских беженцев.

Такие данные приводит Евростат по состоянию на 30 июня.

Больше всего людей приняла Германия (1,1 млн), Польша (977 тысяч) и Чехия (349 тысяч).

Почти половина из них (46,6%) - это взрослые женщины. Еще 34,4% - дети. 19% - мужчины.

За июнь в Европу выехали еще 45,8 тысяч человек. А вот из Польши за этот период наоборот уехали 13,6 тысяч человек.

Ранее мы писали, что среди молодых жительниц Польши снижается поддержка украинских беженцев из-за конкуренции с украинками за мужчин и работу.

Напомним, что Европа уже в ближайшее время планирует упростить получение вида на жительство для иностранцев, в том числе, украинцев. При том украинские беженцы, которые выехали в Европу в первые дни войны, половину необходимого по новым правилам для вида на жительство срока уже имеют.

Для чего это делает Евросоюз и как воспользуются полученной возможностью украинцы, мы рассказывали в отдельном материале.

Также мы проводили опрос, заберут ли беженки после войны мужей в Евросоюз или вернутся в Украину.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.