Один из богатейших российских олигархов Олег Дерипаска заявил, что мирные переговоры по поводу войны в Украине могут начаться уже в конце сентября. Свой прогноз он основывает на ухудшении финансовой ситуации в США.

Мнение о перспективах развития ситуации он высказал в своем телеграм-канале.

"Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США. Как мы видим — при таких ставках только обслуживание федерального долга в Соединенных Штатах будет стоить более 1 000 000 000 000 $ (триллион - Ред.) в год", - сказано в посте.

По мысли Дерипаски, включение печатного станка при таком положении ещё сильнее подстегнет инфляцию и ударит по социальным расходам — любимому коньку демократов. Это приведет к тому, что Вашингтон будет вынужден искать компромиссы с "врагами Америки", и в первую очередь с Китаем и Россией.

Ранее американский генерал Марк Милли предрекал, что Украину ждет "долгая, очень трудная война с большими потерями", альтернативой которой является лишь дипломатия.

Вообще на Западе все чаще говорят о вступлении Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки России. Мы разбирались, почему.