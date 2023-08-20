В Турции работают над предложениями по возобновлению "зерновой сделки". Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое издание Sabah.



Как отмечает издание, Турция работает над проектными предложениями, чтобы возобновить экспорт зерновой продукции из Украины. В Анкаре считают, что прекращение "зернового соглашения" может повлечь за собой глобальные проблемы, так как зерно в мире уже подорожало на 15%.

"Технические переговоры между Москвой и Киевом по активации коридора могут состояться в Стамбуле", - пишет Sabah.

Отметим, что Украина и Россия во время открытия "зернового коридора" не подписывали прямое соглашение. Украина заключила договор с Турцией и ООН, Москва сделала то же самое.

Накануне немецкая газета Bild сообщала, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки. Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африку. Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок.

Ранее Эрдоган заявлял, что намерен перезапустить зерновую сделку в "расширенном" формате. Он призвал западные страны помочь превратить черноморскую инициативу "в основу мира между Россией и Украиной".