Переговоры по возобновлению "зернового соглашения" могут пройти в Стамбуле - СМИ
В Турции работают над предложениями по возобновлению "зерновой сделки". Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле.
Об этом сообщает турецкое издание Sabah.
Как отмечает издание, Турция работает над проектными предложениями, чтобы возобновить экспорт зерновой продукции из Украины. В Анкаре считают, что прекращение "зернового соглашения" может повлечь за собой глобальные проблемы, так как зерно в мире уже подорожало на 15%.
"Технические переговоры между Москвой и Киевом по активации коридора могут состояться в Стамбуле", - пишет Sabah.
Отметим, что Украина и Россия во время открытия "зернового коридора" не подписывали прямое соглашение. Украина заключила договор с Турцией и ООН, Москва сделала то же самое.
Накануне немецкая газета Bild сообщала, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки. Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африку. Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок.
Ранее Эрдоган заявлял, что намерен перезапустить зерновую сделку в "расширенном" формате. Он призвал западные страны помочь превратить черноморскую инициативу "в основу мира между Россией и Украиной".