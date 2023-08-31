Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 километров.

"Минстратегпром (докладывал) о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!", - написал президент.

Вероятно, имеется ввиду вчерашний налет дронов на аэродром Пскова, который находится в 700 км от северной границы Украины.

Таким образом Украина заявляет, что удар наносился именно с ее территории. Вчера комментаторы обсуждали, насколько это возможно, а в РФ предполагали, что дроны были запущены из соседней Эстонии.

Напомним, что появились спутниковые снимки, указывающие на вероятное повреждение двух Ил-76 во время атаки дронов в Пскове.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

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