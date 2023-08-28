Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил о заседании Ставки, где рассматривалось в первую очередь Купянское направление и ряд других. ГУР и военные докладывали о планах россиян и об укреплении обороны.

Рассказал о совещании по ВПК, где обсуждались планы по увеличению производства вооружений.

Сообщил, что правоохранители доложили Ставке о работе военно-врачебных комиссий по всей стране, вопрос будет рассмотрен на СНБО.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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