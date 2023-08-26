Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 26 августа.

Главное из заявлений президента:

Поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником. Прокомментировал трагедию в Житомирской области, где столкнулись два самолета ВСУ, а в результате авиакатастрофы погиб украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Рассказал о ситуации на фронте, отметив сражения на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и упомянув поселок Работино. Сообщил, что к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже более 20 стран.

Напомним, накануне над Житомирской областью столкнулись два самолёта ВСУ, в результате чего погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и еще двое летчиков.

Сообщалось, что ГБР будет изучать инцидент и проверять техническое состояние самолётов и подготовку к полетам.

Мы рассказывали, что известно о погибшем на учениях в Житомирской области знаменитом украинском пилоте с позывным "Джус".

Война в Украине идет 549-й день. Мы следим за последними новостями и самыми важными событиями 26 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается о продвижении ВСУ по двум направлениям на южном фронте и других подробностях контрнаступления, массированной атаке беспилотников на Крым, обучении украинцев на самолетах F-16, последствиях гибели Пригожина и Уткина.

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