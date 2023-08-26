Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило столкновение двух самолётов L-39 на Житомирщине. Инцидент произошел 25 августа.

"Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолёта L-39. Погибли три пилота Воздушных сил ВСУ", - говорится в сообщении.

Теперь ГБР будет изучать инцидент и проверять техническое состояние самолётов и подготовку к полетам.

Предварительная квалификация дела - нарушение правил полётов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как мы сообщали, накануне над Житомирской областью столкнулись два самолёта ВСУ, в результате чего погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Также погибли еще двое летчиков.

О смерти "Джуса" написали в соцсетях его друг Павел Поцелуев и волонтер Мелания Подоляк.

"Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и жил небом. Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты буквально будешь держать наше небо", - написал Поцелуев.

Тем временем в сети появились кадры с места авиакатастрофы в Житомирской области, где разбились два учебных военных самолета и погибли три украинских пилота.

Война в Украине идет 549-й день. Мы следим за последними новостями и самыми важными событиями 26 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается о продвижении ВСУ по двум направлениям на южном фронте и других подробностях контрнаступления, массированной атаке беспилотников на Крым, обучении украинцев на самолетах F-16, последствиях гибели Пригожина и Уткина.

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