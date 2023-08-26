Вчера над Житомирской областью столкнулись два самолёта ВСУ, в результате чего погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

О гибели "Джуса" написали в соцсетях его друг Павел Поцелуев и волонтер Мелания Подоляк.

"Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом. Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты буквально будешь держать наше небо", - написал Поцелуев.

Мелания Подоляк опубликовала шеврон Джуса с подписью "Навсегда".

Также о гибели сообщили на фейсбук-странице Callsign Juice.

По данным СМИ, трое пилотов погибли во время столкновения учебных самолётов Л-39 в Житомирском районе.

Ранее мы писали, что спустя полгода расследования прокуратура сообщила версию крушения вертолета с руководством МВД, которое произошло в январе в Броварах.

Также мы сообщали, что на фронте погиб командир роты 28-й механизированной бригады, депутат Киевсовета Сергей Ильницкий с позывным Сокол.

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