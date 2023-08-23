На фронте погиб командир роты 28-й механизированной бригады, депутат Киевсовета Сергей Ильницкий с позывным Сокол.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Будучи полковником ВСУ, в 2014 году он ушел на фронт добровольцем, был первым заместителем командующего Украинской добровольческой армией, стал депутатом Киевсовета от Евросолидарности.

В 53 года возглавил добровольческое подразделение "Юг" УДА, которое в качестве пехотной роты вошло в состав 28-й механизированной бригады.

По данным Бутусова, Сокол принимал участие в операциях по освобождению правобережья Херсонской области и в боях за Бахмут.

Напомним, накануне стало известно, что на фронте погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Он воевал в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск в должности главного сержанта взвода разведроты. Он участвовал в наступательной операции в Херсоне, защищал Бахмут и Соледар.

Также мы сообщали, что в апреле на войне погиб бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко "Солидарность" Олег Барна. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.