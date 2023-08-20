На фронте погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Он воевал в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск в должности главного сержанта взвода разведроты. Он участвовал в наступательной операции в Херсоне, защищал Бахмут и Соледар.

О гибели актера сообщила его супруга Надежда Хильская.

"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", – написала Надежда.

Хильский известен по ролям в сериалах "На твоей стороне", "Наседка", "Крепостная", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны" и другие.

Он был дважды ранен, но после лечения и восстановления снова возвращался на фронт.

Актер погиб во время выполнения боевого задания в Запорожском направлении. У 35-летнего актера остались жена и дочь.

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