Спустя полгода расследования прокуратура сообщила версию крушения вертолета с руководством МВД, которое произошло в январе в Броварах.

Пять чиновников ГСЧС получили подозрения в нарушении правил безопасности и халатности.

По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолета.

В частности, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области и не имел разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

Из-за плохой погоды экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте – даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве врезался в землю из-за отсутствия необходимых навыков.

Среди подозреваемых: начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира части, заместитель командира по летной подготовке, командир авиационной эскадрильи, начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС из города Нежин Черниговской области.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Напомним, что в результате катастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович.