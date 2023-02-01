Экспертизы по авиакатастрофе в Броварах, где погибло руководство МВД, еще не закончены, поэтому говорить о каких-то версиях случившегося преждевременно.

Об этом заявил и.о. главы МВД Игорь Клименко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Все версии, которые были озвучены, остаются рабочими. Мы ещё ждём экспертизы. Экспертизы, я думаю, дадут следствию ответы на вопросы, которые стоят перед нами", - сказал Клименко.

Уголовное производство расследуют ГБР и СБУ, процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора, а МВД выполняет их поручения.

"Мы осмотрели и проверили огромный массив информации. Это касалось и видеокамер, и граждан, которые тем или иным образом свидетельствовали относительно катастрофы... Конечно, мы надеемся и заинтересованы в том, чтобы следствие как можно быстрее закончилось и мы узнали причины этой авиакатастрофы"- сказал и.о. министра.

Также он подтвердил обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова по поводу вертолётов ГСЧС, однако не предоставил никаких деталей.

Ранее источники "Страны" в МВД сообщали, что, по предварительной версии, причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота.