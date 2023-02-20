Появилось видео, как выглядит зона на Байковом кладбище в Киеве, где похоронены известные украинцы.

Соответствующее видео публикует "Страна".

Около могил первого президента Украины Леонида Кравчука, нардепа Ефима Звягильского и застреленного в марте прошлого года Дениса Киреева теперь находятся могилы главы МВД Дениса Монастырского и его первого заместителя Евгения Енина, которые погибли при крушении вертолёта в Броварах Киевской области.

Напомним, вертолет с руководством МВД упал в Броварах утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. Из-за падения пострадали воспитанники и сотрудники детского сада, а также родители некоторых детей.

Ранее мы писали, что советник погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского Антон Геращенко рассказал, какие версии трагедии с вертолетом в Броварах рассматривает следствие.

По данным Нацполиции, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок: девочка 2017 года рождения.

"Страна" подробно писала о том, что известно о погибших в катастрофе в Броварах руководителях МВД.